Altın yatırımcısına tarihi fırsat: Çifte bayram yaşayacaklar

DOLAR İÇİN YENİ EŞİK

Dolar kurunda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini belirten Memiş, mayıs ayının 45,90 – 46 lira bandına yakın seviyelerde tamamlandığını söyledi ve sözlerine şunları ekledi:

"Haziran ayında artık dolar/TL kurunda 46 lira ve üzerindeki rakamları konuşmaya başlayacağız. Artık böyle yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerine devam eden ve yıl sonunda da 50-52 bandını yine takip etmeye devam edeceğiz.

Euro/dolar paritesi 1.1610 seviyesinde. Yine ben 1.16 seviyesinin altını ucuz görmeye devam ediyorum. Aşağıda bir 1.1580 destek seviyesi var. Yukarıda bir 1.1780 direnç seviyesi var. Bu bantları da benim nazarımda geçerliliğini koruyor.

Ben 1.1580-1.1780 bant aralığındaki hareketleri takip etmeye devam edeceğim ve 1.16 seviyesinin altındaki her rakamı da benim kendi nazarımda bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Tabii dolar kontrollü bir şekilde baskılanıyor. Euro/dolar paritesi değer kaybediyor ve haliyle de euro/TL kuru düşük kaldı; 53 lira 30 kuruş seviyesinde. Serbest piyasalarda euronun daha ucuz olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Ben yine euro/dolar paritesindeki hedefim 1.21-22 seviyesi olduğu için euro kurunda 60-62 lira seviyesini yıl sonuna kadar yine beklemeye devam ediyorum"