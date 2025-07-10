Kilosuna bin 400 lira: 'Böcekle mi uğraşacaksın' sözlerine aldırmadı, binlerce lira kazandı

Biz de ‘Yapalım, eğer olabiliyorsa en azından deneme amacıyla yapalım' dedik. Bu işe gönüllü olarak girdim. Bir kâr amacıyla başlamadım. ‘Kâr edeyim' ya da ‘geri dönüş alayım' gibi bir beklentim yok. Sadece Muş'ta yapılabildiğini göstermek amacıyla bu işi üstlendik. Testimizi kurduk. Yaklaşık bir aydır bu işle uğraşıyoruz. Aslında basit bir iştir. Vatandaşlarımız bu işi bilmediği için biraz tereddüt ediyor, zor bir iş gibi gelebiliyor. Hayır, zor değil. Sadece her gün dut yaprağını getirip vermektir, başka bir şey yok. 50 günlük bir bakım süreci var. Ama vatandaşlar ipek böcekçiliğini tanımadığı için önyargılı yaklaşabiliyor...