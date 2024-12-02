Konya'dan 7 ülkeye mermi ihracatı: Yılda 150 milyon adet üretiliyor

Firmanın sahibi Mehmet Özdemirel, Türkiye'de tabanca ve piyade tüfeği fişeği üretimi yapan az sayıda firmadan biri olduklarını söyledi.





Tabancayla ve tüfekle atılabilen ürünler imal ettiklerini dile getiren Özdemirel, "Tabanca ile piyade tüfeği mermisi üretimi yapıyoruz. Üretim kapasitemiz, 9x19 milimetre tabanca mermisinde yılda 150 milyon adet. 5,56x45 milimetre diye tabir ettiğimiz piyade tüfeği mermisinde de 50 milyon." diye konuştu.