Milyonları ilgilendiriyor: EFT ve havale ücretleri değişti! Şubat ayı itibarıyla geçerli olacak tarife belli oldu

8.300 TL'YE KADAR OLAN İŞLEMLERDE YENİ ÜCRET





Güncellenen tarifeye göre işlem ücretleri, gönderilen paranın tutarına göre üç farklı kademede tahsil edilecek. Düşük tutarlı işlemler kategorisinde yer alan 8 bin 300 TL’ye kadar olan para transferlerinde, vatandaşın ödeyeceği işlem ücreti 8,37 TL olarak belirlendi.