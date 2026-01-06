Milyonları ilgilendiriyor: EFT ve havale ücretleri değişti! Şubat ayı itibarıyla geçerli olacak tarife belli oldu

Bankaların para transferi işlemlerinden aldığı komisyon ücretleri, 2025 enflasyon verilerinin ardından yeniden hesaplandı. Şubat ayında yürürlüğe girecek olan zamlı tarifeyle birlikte vatandaşın cebinden çıkacak EFT ve havale ücretleri yüzde 30,9 oranında arttı. Peki, hangi işlem için ne kadar kesinti yapılacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni ücret listesi...
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem Şubat ayı itibarıyla başlıyor. Milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren düzenlemeyle birlikte, para transferi (EFT ve Havale) ücretlerinde artışa gidildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık enflasyon verileri baz alınarak yapılan güncelleme, işlem maliyetlerini değiştirdi.
ZAM ORANI YÜZDE 30,9 OLARAK YANSITILDI
Para transferi ücretlerindeki artış oranı, 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre şekillendi. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 30,9 olarak kesinleşmesiyle birlikte, bankacılık hizmet bedellerine de aynı oranda zam yapıldı. Mevzuat gereği her yılbaşında otomatik olarak güncellenen bu oranlar, Şubat ayı itibarıyla sistemlere yansıtılacak.
8.300 TL'YE KADAR OLAN İŞLEMLERDE YENİ ÜCRET
Güncellenen tarifeye göre işlem ücretleri, gönderilen paranın tutarına göre üç farklı kademede tahsil edilecek. Düşük tutarlı işlemler kategorisinde yer alan 8 bin 300 TL’ye kadar olan para transferlerinde, vatandaşın ödeyeceği işlem ücreti 8,37 TL olarak belirlendi.
TUTAR ARTTIKÇA MİKTAR DEĞİŞİYOR
Orta ve yüksek segmentteki para transferleri için belirlenen kesinti tutarları da enflasyon oranında artırıldı. Buna göre Şubat ayından itibaren uygulanacak tarife şu şekilde:
Orta Segment: 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasındaki havale ve EFT işlemlerinde bankalar 16,76 TL komisyon alacak.
Yüksek Segment: 399 bin TL ve üzerindeki yüksek tutarlı para transferlerinde ise işlem başına ödenecek tutar 209,38 TL’ye yükseltildi.
Bankalar, söz konusu yeni tarife üzerinden kesintileri Şubat ayı itibarıyla müşterilerin hesaplarına yansıtmaya başlayacak.