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Otomobil alacaklar dikkat: En çok bu renkler tercih ediliyor

Otomobil alacaklar dikkat: En çok bu renkler tercih ediliyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:2718/03/2025, الثلاثاء
G: 18/03/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 31 milyon 596 bin 522 oldu. Peki Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, Ocak-Şubat döneminde otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:

Gri

Adet: 67 bin 122

Payı: Yüzde 38.8

Beyaz


Adet: 48 bin 500

Payı: 28

Mavi


Adet: 20 bin 392

Payı: 1,8

Siyah


Adet: 20 bin 151

Payı: 11,6

Kırmızı


Adet: 7 bin 274

Payı: 4,2

Yeşil


Adet: 6 bin 908

Payı: 4

Kahverengi


Adet: 949

Payı: 0,5

Sarı


Adet: 920

Payı: 0,5

Turuncu


Adet: 577

Payı: 0,3

Diğer


Adet: 273

Payı: 0,2

#TÜİK
#Otomobil
#Trafik

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