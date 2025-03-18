Otomobil alacaklar dikkat: En çok bu renkler tercih ediliyor

TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 31 milyon 596 bin 522 oldu. Peki Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, Ocak-Şubat döneminde otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre, ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:
Gri
Adet: 67 bin 122
Payı: Yüzde 38.8
Beyaz
Adet: 48 bin 500
Payı: 28
Mavi
Adet: 20 bin 392
Payı: 1,8
Siyah
Adet: 20 bin 151
Payı: 11,6
Kırmızı
Adet: 7 bin 274
Payı: 4,2
Yeşil
Adet: 6 bin 908
Payı: 4
Kahverengi
Adet: 949
Payı: 0,5
Sarı
Adet: 920
Payı: 0,5
Turuncu
Adet: 577
Payı: 0,3
Diğer
Adet: 273
Payı: 0,2