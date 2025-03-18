Otomobil alacaklar dikkat: En çok bu renkler tercih ediliyor

TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 32,7'sini motosiklet, yüzde 9,2'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,5 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 31 milyon 596 bin 522 oldu. Peki Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, Ocak-Şubat döneminde otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de belli oldu.

1 /12 Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

2 /12 TÜİK verilerine göre, ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:

3 /12 Gri Adet: 67 bin 122 Payı: Yüzde 38.8

4 /12 Beyaz

Adet: 48 bin 500 Payı: 28

5 /12 Mavi

Adet: 20 bin 392 Payı: 1,8

6 /12 Siyah

Adet: 20 bin 151 Payı: 11,6

7 /12 Kırmızı

Adet: 7 bin 274 Payı: 4,2

8 /12 Yeşil

Adet: 6 bin 908 Payı: 4

9 /12 Kahverengi

Adet: 949 Payı: 0,5

10 /12 Sarı

Adet: 920 Payı: 0,5

11 /12 Turuncu

Adet: 577 Payı: 0,3