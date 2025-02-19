SGK'da 2008 detayı dikkat çekti: Emeklinin çift maaşı kesilir mi? SSK, Bağkur'lu emekliler için...

YANLIŞ HABERLERE DİKKAT: ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN ENDİŞEYE GEREK YOK

Sonuç olarak, çalışan emeklilerin maaşlarında kesinti yapılmasına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Yürürlükte olan yasalar, özel sektörde çalışan emeklilerin maaşlarını koruyor. Emekliler için herhangi bir yeni düzenleme olmadığı gibi, mevcut haklar da 2030 yılına kadar geçerliliğini koruyacak. Bu nedenle, çalışan emeklilerin maaşlarını kaybetme gibi bir riski bulunmuyor.