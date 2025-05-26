Gabar’ın yaktığı petrol ateşi Kato ve Sur’a ulaştı! Terörden temizlenen Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki yüksek kaliteli petrol rezervleri, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olmuştu. Günlük 81 bin varil üretimle dikkatleri üzerine çeken Gabar sahasının ardından, şimdi de Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı’nda benzer bir petrol sevinci yaşandı.

1 /7 Bir zamanlar terör nedeniyle girişlerin yasak olduğu Kato Dağı, artık sondaj makinelerinin uğrak noktası haline geldi. Beytüşşebap Lokasyonu F-320/1 Kulesi’nde yürütülen çalışmalar hızla ilerliyor.



2 /7 Bölge halkı, güvenlik endişelerinin yerini petrol müjdelerinin aldığı bu yeni dönemi umutla karşılıyor.



3 /7 AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Petrol şehri haline gelen Şırnak ilimizin ardından, inşallah ilçelerimizin her köşesinde yeni Gabarlar keşfedilir ve ülkemizin enerji bağımsızlığına en büyük katkıyı sağlarız,” dedi.

4 /7 Sur’dan yeni umutlar yeşeriyor

Türkiye’nin petrol üretiminde Gabar’dan sonra ikinci sıraya yükselen Diyarbakır’da da hareketlilik sürüyor. Özellikle Sur ilçesinin kırsalındaki Hevsel petrol arama bölgesi, heyecanla takip ediliyor. Bölgeye yerleştirilen yeni kule ile yapılan sondaj çalışmalarından kaliteli ve zengin rezervli petrol bekleniyor.

5 /7 Yetkililer, Diyarbakır’ın da tıpkı Gabar gibi yeni bir enerji üssü olabileceğini belirtiyor. Son dönemde yapılan keşiflerin Türkiye’nin yıllık petrol üretimine ciddi katkı sunması bekleniyor.





6 /7 Türkiye petrolün izinde

Gabar’dan Kato’ya, Sur’dan yeni keşiflere… Türkiye’nin terörden temizlenen bölgeleri, şimdi enerji zenginliğiyle öne çıkıyor.