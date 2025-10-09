Valilikten flaş karar! Satışı resmen yasaklandı, artık kimse alıp satamayacak

Kütahya’da sahte altınla kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması üzerine Valilik, imitasyon altın satışını yasakladı. Karar Türkiye’de bir ilk oldu.
Kütahya’da artan sahte altın dolandırıcılığı şikayetleri üzerine Kütahya Valiliği dikkat çeken bir adım attı.
Kentte üzerinde “demo”, “imitasyon” veya “gerçek değildir” ibaresi bulunmayan ürünlerin satışı resmen yasaklandı.
Son dönemde çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gremse altın görünümlü imitasyon ürünlerle kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporun ardından Valilik, sahte altın girişimlerine karşı yasak kararı aldı.
Yeni düzenlemeye göre, imitasyon altın satışı yapan iş yerlerine 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacak.
Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Ülke genelinde bu kararı alan ilk şehir Kütahya oldu. Bu sayede esnafımızın dolandırılmasının önüne geçilecek.” ifadelerini kullandı.
Valilik kararıyla birlikte Kütahya, Türkiye’de imitasyon altın satışını yasaklayan ilk şehir oldu.
Kütahya Valiliği tarafından yayımlanan kararda,
“Üzerinde demo veya imitasyon ibaresi bulunmayan sahte altınların satışı yasaktır.” ifadesine yer verildi.
Ayrıca kararda, bu yasağa uymayan işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.