150 metrelik dehşet: Kontrolden çıkan araç uçurumda paramparça oldu, nişanlı çifti ayıran kazada uçuruma yuvarlanan araç 7 saatlik çalışmayla çıkartıldı

Kaza, dün gece saatlerinde Kastamonu-İnebolu karayolu Soluğan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu istikametine seyir halinde olan Emirhan Şahin (25) idaresindeki 37 ND 152 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yoğun sis ve sağanak yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde uçuruma yuvarlandı.