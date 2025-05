2024'ün en çok ziyaret edilen kütüphanesi oldu: Nüfusun neredeyse 2,5 katı

Özellikle de mimari tarzıyla da şehrin görüntüsüne, şehrin imajına pozitif bir katkı sağlamaktadır. Bizim kütüphanemizde bebekler dahil herkes için, her kesimden insanı ve her yaştan insanı kendisine çekecek bölümler bulunuyor. Dolayısıyla bu kütüphaneye giren her yaştan insan kendisine ait olan bir bölümde hizmet alma şansına sahip oluyor. Bu da kütüphanemizin cazibesini arttırıyor. Kütüphanelerimiz; Evlatlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı çok farklı ortamlara gitmek yerine kendisine çekmek suretiyle de kentin uzun vadeli olarak da hem asayişine, güvenliğine ama aynı zamanda da gençlerimizin üniversite başarılarına, eğitim başarılarına da net bir katkı sağlıyor. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de evlatlarımızın en iyi kütüphane hizmetlerinden faydalanmalarını temin etmek için elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.