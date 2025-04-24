40 bin tonluk hububat vurgunu: Mardin'de tutuklanan 9 şüphelinin 700 milyon TL tutarındaki mallarına tedbir konuldu

Bu şüpheli şahıslara yardım ve aracılık eden 9 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol tedbir kararı uygulanmıştır. Operasyon süresince icra edilen aramalarda, 3 bin 700 ton mısır, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon TL değerinde ziynet eşyası muhafaza altına alınmış ve suç şebekesinin 700 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik tedbir kararı uygulanmıştır" denildi.