40 yıllık kasap kesilmez eldiveni bıçakla test ederek acemi kasapları uyardı

Elazığ’da 40 yıldır kasaplık yapan Şenol Çopur, Kurban Bayramı öncesi meydana gelebilecek yaralanma kazalarına karşı acemi kasapları uyararak, eline giydiği kesilmez eldiveni keskin kasap bıçağıyla test etti ve kesim işlemlerinin profesyonel ekipmanlarla yapılması gerektiğini vurguladı.
Elazığ’da uzun yıllardır besi çiftliği ve kasap işletmeciliği yapan Şenol Çopur, Kurban Bayramı öncesinde acemi kasaplara ve vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Her bayram döneminde hastanelerin el, kol ve parmak kesilmesi gibi kazalarla dolup taştığına dikkat çeken Çopur, bu tür üzücü durumların önüne geçilmesi için koruyucu ekipmanların ve profesyonel aletlerin kullanılmasının şart olduğunu vurguladı. Koruyucu ekipmanların önemini uygulamalı olarak göstermek isteyen emektar kasap, eline taktığı kesilmez eldiveni bıçakla test ederek dayanıklılığını gözler önüne serdi.
Kurban kesiminin ciddi bir uzmanlık gerektirdiğini ifade eden Şenol Çopur, "40 yıldır Elazığ’da kasaplık yapıyorum. Kurban Bayramı’nda en doğal, en sağlıklı hayvanları oğlumla beraber burada hem satıyor hem de kesiyoruz. Bizim için bir hayvanın sağlıklı, temiz ve kaliteli olmasının yanında, kesim ekipmanlarının da profesyonel olması çok önemlidir. Kesim işlemi; profesyonel bıçak, profesyonel masat ve bunların yanında kesilmez eldiven kullanımıyla birlikte yapılmalıdır...
Amacımız, İslami usullere uygun olarak hayvanın canını yakmadan, tertemiz bir şekilde kesmektir. Havalar da artık sıcak olmaya başladı. Bu yüzden kurbanı en kısa sürede kesip, parçalayıp, poşetleyerek müşteriye teslim etmek gerekiyor. Kimse ’Ben bir mutfak bıçağıyla kurban kesebilirim’ diye düşünmesin, böyle bir şeye kalkışmasın. Bıçağın çok keskin olması ve tek hamlede, hayvanın canını yakmadan kesim yapılması lazım. Aksi takdirde hem hayvana eziyet edilir hem de kesim yapan kişi kendini yaralayabilir" dedi.
Kurban keseceklere çağrıda bulunan Çopur, " Elazığ’daki ve Türkiye’deki tüm vatandaşlarımıza çağrım şudur, bu işi mutlaka profesyonel kasaplara yaptırsınlar. Kurban ibadeti ve vacip olan kurbanlarımız bizim için ne kadar önemliyse, kesim aşaması da bir o kadar önemlidir. Hatta bizim için kesim süreci her şeyden daha kritik bir noktadadır. Tek bıçak darbesiyle nefes borusu, yemek borusu ve iki şah damarının bir kerede kesilmesi gerekir. İşin aslı ve kuralı budur. Tabii ki bunlar oldukça riskli işlerdir, bu yüzden çok dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.