Adana'da ekim ayında yazdan kalma günler yaşanıyor

13:592/10/2025, Perşembe
Türkiye’nin birçok bölgesinde sonbahar serinliği hissedilirken, Adana’da termometreler 32-33 dereceyi göstermeye devam ediyor.

Ekim ayının gelmesiyle birçok şehirde hava sıcaklıkları düşerken, Adana’da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Kentte termometreler gündüz saatlerinde 32-33 dereceyi gösteriyor. Kent merkezinde öğle saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara sığındı.

Serinlemek için Atatürk Parkı’na gelen Kâmil Esenkurt, "Her gün bu saatlerde gelip burada otururum. Adana’da bu sıcağa pamuk sıcağı derler. 10-15 gün sürer ama hava hafif hafif serinliyor. İnşallah pamukların biçilmesiyle 15 gün sonra hava düzelir" dedi."

"Mehmet Kılıç ise, "Her tarafa soğuklar geldi, Adana’da her zamanki gibi hava çok sıcak. Her yerde kar yağıyor ama Adana sıcak. Burası serin ve güzel. Biz de buraya oturmaya geldik" ifadelerini kullandı.

