Adana'da ilginç olay: Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attı

07:206/10/2025, Pazartesi
DHA
Adana'da müşterilerin olduğu sırada pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Adana'daki olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin mekanda bulunduğu sırada pastaneye bir kişi tarafından el bombası atıldı. 

Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekili olmadığı anlaşıldı. Pastane işletmecesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 

Eşkali belirlenen şüpheli, bölgeden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. İsminin Ö.G. olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

Bulvarı tek yönlü trafiğe kapatan polis, geniş güvenlik önlemi altında el bombasını bulunduğu yerden alıp, kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, yeniden trafiği açıldı. Polisin, olayla incelemesi devam ediyor. 

#Adana
#Seyhan
#El bombası
