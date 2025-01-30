Afyonkarahisar'a turist akını: En çok ziyaretçi gelen ülke dikkat çekti

Zirve Ağustos'ta geldi

Öte yandan verilere göre Afyonkarahisar’a turist ilgisi Büyük Taarruz’un Yıldönümü ve Zafer Haftası dolayısıyla pek çok kutlama ve etkinlik düzenlenen Ağustos ayında zirveyi gördü. 2024’ün Ağustos ayında 87 bin 435 yerli ve yabancı turist, Afyonkarahisar’ı ziyaret etti. Turistler, Ağustos ayında Afyonkarahisar’daki otellerde 182 bin 391 geceleme yaptı.