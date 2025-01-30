Afyonkarahisar'a turist akını: En çok ziyaretçi gelen ülke dikkat çekti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın liderliğinde başlatılan turizm hamlesi, sonuç vermeye başladı. 2024 yılında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Afyonkarahisar'a en çok yabancı ziyaretçi ise sürpriz bir ülkeden geldi.
Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın liderliğinde başlatılan turizm hamlesi; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Zafer Kalkınma Ajansı, TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu, Türk Hava Yolları (THY) ile Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği gibi paydaşların işbirliğinde devam ediyor.
11 ayda 700 bin turist
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yerli ve yabancı turist istatistikleri, Afyonkarahisar’a 2024’ün ilk 11 ayında 696 bin 436 turistin geldiğini ortaya koydu.
Şehri ziyaret eden turistlerin 666 bin 184’ünün yerli, 30 bin 252’sinin yabancı olduğu belirlendi. 2024’ün ilk 11 ayında Afyonkarahisar’ı ziyaret eden yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımları da dikkat çekiyor.
En çok turist Güney Kore'den
Bakanlığın verilerine göre Afyonkarahisar’a gelen yabancı turistler sıralamasında ilk sırada Güney Kore yer alıyor. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında şehri ziyaret eden Güney Koreli turist sayısı 11 bin 157 olarak belirlendi.
Güney Kore’yi 2 bin 643 kişi ile Almanya, bin 518 kişi ile Romanya ve bin 460 kişi ile de Bulgaristan takip ediyor. Listede Hollanda da ilk 5’e girdi.
Otellerde 1.4 milyon geceleme
Verilere göre söz konusu zaman diliminde Afyonkarahisar’da yerli turistler 1 milyon 364 bin 742 geceleme yaparken, yapancı turistlerin geceleme sayısı 50 bin 118 oldu. Toplam geceleme sayısı ise 1 milyon 414 bin 860’a ulaştı.
Zirve Ağustos'ta geldi
Öte yandan verilere göre Afyonkarahisar’a turist ilgisi Büyük Taarruz’un Yıldönümü ve Zafer Haftası dolayısıyla pek çok kutlama ve etkinlik düzenlenen Ağustos ayında zirveyi gördü. 2024’ün Ağustos ayında 87 bin 435 yerli ve yabancı turist, Afyonkarahisar’ı ziyaret etti. Turistler, Ağustos ayında Afyonkarahisar’daki otellerde 182 bin 391 geceleme yaptı.