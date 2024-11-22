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Afyonkarahisar'daki restoran yangınından acı haber: Bir kişi öldü, 17 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar'daki restoran yangınından acı haber: Bir kişi öldü, 17 kişi dumandan etkilendi

00:3722/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
AA
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Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi dumandan etkilendi. Restoranda kömür sobasından perdelere ve masa örtülerine kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir restoranda kömür sobasından perdelere ve masa örtülerine kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, restorandaki temizlik işçisi Hanım Çakır (41) yaşamını yitirdi, 17 kişi dumandan etkilendi.



Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, restoranda incelemelerde bulundu.



Vali Yiğitbaşı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu akşam restoranda saat 18.20'de çıkan yangına müdahale için ekiplerin hemen sevk edildiğini söyledi.



Restorandaki 17 kişinin dumandan etkilendiğini ve ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldığını belirten Yiğitbaşı, "İtfaiye ekiplerinin verdiği bilgiye göre ne yazık ki içeride hayatını kaybeden vatandaşımız var. Can kaybı olduğu için üzgünüz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinde Cumhuriyet savcımız soruşturmayı yapmak üzere çalışmalarına başladı."



#Afyonkarahisar
#Restoran
#Yangın

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