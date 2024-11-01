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Afyonkarahisar'ın gizemli toprakları: Frigya! Geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla dayanıyor

Afyonkarahisar'ın gizemli toprakları: Frigya! Geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla dayanıyor

11:561/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
AA
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Geçmişi milattan önce 9'uncu yüzyıla kadar dayanan Frig Uygarlığı'nın izlerini günümüzde Kütahya, Afyon ve Eskişehir sınırlarına yayılan Dağlık Frigya Bölgesinde görmem mümkün.

Volkanik tüflerden oluşan jeolojik bir yapıya sahip olan Frigya Vadisi, kolayca işlenebilen kayaların oyulmasıyla inşa edildiğinden özgün bir mimari anlayışı ortaya çıkardı ve gelecek yıllarda birçok medeniyete ilham verdi.

İçerisinde doğal güzellikleri, kaya anıtları, kaya yerleşimleri, açık hava tapınakları, peri bacaları ile 3000 yıllık geçmişiyle Frig Vadisi, Türkiye'nin en güzel 10 vadisi içerisinde yer alıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, binlerce yıllık tarihiyle ''Gizemli Topraklar'' olarak da anılan bölgeyi ziyaret ederek adeta zamanda yolculuk yapma fırsatı buluyor.

#Frigya
#Afyonkarahisar
#Kütahya
#Afyon
#Eskişehir

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