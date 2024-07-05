Afyonkarahisarlı er 36 yıl sonra şehit sayıldı

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, jandarma er Osman Savsar'ın nasıl şehit olduğunu şöyle anlattı:





"Afyonkarahisar merkez Susuz beldesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Er Osman Savsar, 1988 yılında Van Çaldıran'da askerlik hizmetini yaparken rahatsızlığını birlik komutanına bildiriyor. Birlik komutanı rahatsızlığının tedavisi için bir üst komutanlığa daha üst, il merkezinde hastaneye sevki için bilgiyi veriyor. Yalnız, Çaldıran ile gideceği üst komutanlık reviri arasında yoğun kar yağışından dolayı yollar kapalı ve kızaklarla o günkü imkanlar dahilinde yolun belirli bir süresini götürüyorlar, hasta şekilde. Sonrasında yolun açık olan kısmına geldiklerinde araca bindirerek tabur merkezindeki yola çıkarken askerimizin yolda rahmetli olduğunu fark ediyorlar. 1988 yılından bu güne, 36 yıldır daha önce ailemiz girişimlerde bulunmuş yalnız ret cevabı almışlar. Biz ailemizle tanıştıktan sonra gerekli evrakları tekrar temininden sonra gerekli mevkilere müracaatımızı yaptık ve bugün rahmetli Jandarma Er Osman Savsar'ın vazife malulü yani şehit olarak kabul edildiği Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından tarafımıza tebliğ edildi. Biz de üzücü ama sevinçli haberi annemize bildirmek için bugün geldik. Duygulandık, geç de olsa devletimiz adına bayrağımızı teslim ettik. Şehit sayıldığını bugünden itibaren kendisine tebliğ ettik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."