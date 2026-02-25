Yeni Şafak
Ağır hasarlı bina yıkılmadı, 10 kişilik aile ölüm korkusuyla yaşıyor

10:2125/02/2026, Çarşamba
IHA
Adana’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 3 katlı bina aradan geçen zamana rağmen yıkılmayınca, bitişiğindeki binada yaşayan vatandaşlar tedirginlik içinde yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde ağır hasar alan 3 katlı bina için ev sahipleri bir süre yıkım kararına itiraz etti.


Sürecin tamamlanmasının ardından binanın yıkılmasına karar verildi ve bina boşaltıldı. Ancak aradan geçen zamana rağmen ağır hasarlı bina bir türlü yıkılmadı. 

Ağır hasarlı binanın hemen bitişiğinde bulunan ve Naciye Öncü’ye (65) ait olan 3 katlı evin de risk altında olduğu belirtildi.


Oğlu, kızı ve torunlarıyla birlikte toplam 10 kişi yaşadıklarını anlatan Öncü, geceleri korku içinde uyuduklarını söyledi.


Gece çıtırtılar geliyor


Binadan geceleri sesler geldiğini ve yapının kendi evlerine doğru eğildiğini iddia eden Öncü, yetkililere seslenerek binanın bir an önce yıkılmasını istedi. Öncü, "Gece binadan çıtırtı sesleri geliyor. Bina bizim eve doğru yatmaya başladı. Yıkılacak diye çok korkuyoruz. Burada 10 kişi yaşıyoruz. Biz öldükten sonra değil şimdi yıksınlar. Kendi evimizde korkarak uyuyoruz. Buranın bir an önce yıkılmasını istiyoruz" dedi.

#Adana
#yıkım
#hasarlı bina
