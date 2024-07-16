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Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı töreni: Geline 3 kilo altın damada 4 milyon TL takıldı

12:13 - 16/07/2024 Salı
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Van'da Küresünniler aşiretine mensup iş adamı Murat İrez'in oğlu görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Düğünde geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon TL takıldı.

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Sağdıçlığını Hasan Tonga'nın yaptığı Küresünniler aşiretinin düğünü, renkli görüntülere sahne oldu.

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Yaklaşık 4 bin kişinin katılım sağladığı düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.


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Neredeyse 1 ton etin pişirildiği düğünde geline 3 kilo altın, damada ise yaklaşık 4 milyon TL takıldı.

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Damadın babası Murat İrez de 4 çocuğundan ilkinin düğününü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, “4 çocuğum var ve ilk çocuğumun düğününü yapıyorum. Çok mutluyum. Düğünümüze yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 4 bin kişi katılım sağladı. İrez ailesi adına hepsine çok teşekkür ediyorum. Düğünümüze iştirak ederek bizi onura ettiler” ifadelerini kullandı.

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#düğün
#Van
#altın
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