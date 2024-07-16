Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı töreni: Geline 3 kilo altın damada 4 milyon TL takıldı

Van'da Küresünniler aşiretine mensup iş adamı Murat İrez'in oğlu görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Düğünde geline 3 kilo altın, damada ise 4 milyon TL takıldı.
Sağdıçlığını Hasan Tonga'nın yaptığı Küresünniler aşiretinin düğünü, renkli görüntülere sahne oldu.
Yaklaşık 4 bin kişinin katılım sağladığı düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Neredeyse 1 ton etin pişirildiği düğünde geline 3 kilo altın, damada ise yaklaşık 4 milyon TL takıldı.
Damadın babası Murat İrez de 4 çocuğundan ilkinin düğününü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, “4 çocuğum var ve ilk çocuğumun düğününü yapıyorum. Çok mutluyum. Düğünümüze yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 4 bin kişi katılım sağladı. İrez ailesi adına hepsine çok teşekkür ediyorum. Düğünümüze iştirak ederek bizi onura ettiler” ifadelerini kullandı.