Ataşehir'de kar yağışı etkisini artırdı: İETT otobüsleri yolda kaldı

Kar yağışının etkili olduğu Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde de yoğun kar yağışından sonra yollar buz tuttu. Belediye otobüsleri ve araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Fındıklı Mahallesi- Üsküdar hattında çalışan belediye otobüsü Alanaldı Caddesi'nde buzlanan yolda kaldı. Yolcular, bir süre sonra otobüsten inerek yaya olarak yola devam etti.