Ateş pervaneleri orman yangınlarına 12 dakikada müdahale edebiliyor

Kayıran, “Burada en önemli şey tabii hava araçlarının kullanımında su kaynaklarının durumu. Su kaynakları ne kadar yaygın olursa bu hava araçları o kadar etkin kullanılmaktadır. Balıkesir'de 113 adet helikopter havuzumuz bulunmakta. Buna ilave eden de 127 adet gölet ve diğer amaçla kullanılan havuzlar bulunmakta. Ayrıca denizden de helikopterlerimiz su almaktadır. Dolayısıyla bu konuda Balıkesir genelinde yaklaşık havuzların birbirine mesafesi ortalama 5 kilometre. Dolayısıyla bu da yangındaki etkinliğimizi ciddi manada arttırmaktadır” şeklinde konuştu.