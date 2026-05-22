Aydın’da sağanak ve fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

17:3722/05/2026, Cuma
Aydın’ın Köşk ve Bozdoğan ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Köşk ilçesinde fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçarken, çok sayıda ağaç devrildi. İş yerlerine su bastı. Belediye ekipleri selin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, ilçelerde günlük yaşamı aksattı. 

Köşk ilçesinde fırtına ile birlikte etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları zarar görürken, devrilen ağaçlar nedeniyle ekipler bölgede çalışma başlattı.

Bozdoğan ilçesinde de sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlk belirlemelere göre bölgede metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, etkili olan olan yağış özellikle Köşk ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye ve ilgili kurum ekiplerinin olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

