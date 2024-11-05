Bafa Gölü'nde kirlilik ve suda çekilme: TBMM harekete geçti

Dilekçelerle ilgili incelemeler için Muğla ve Aydın'da olduklarını belirten Sunay Karamık, "Bugün de komisyonumuza gelen; Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'ndeki sorunlardan bahseden bir dilekçe üzerine yerinde inceleme yapmak amacıyla Muğla'da bulunuyoruz. Komisyonumuza gelen söz konusu dilekçede; ışık sineğinin turizm sezonunda bölgeyi hijyen ve sağlık açısından tehdit ettiği, bölgedeki kültür varlıklarının ve bunlardan özellikle Yediler Manastırı kısmının tahrip edildiği, bu tahribata define avcılığı ve kaçak kazılar yapılmasının da büyük etkisinin olduğu, Bafa Gölü civarındaki tarım arazilerinde kullanılan zirai ilaçlar ve büyükbaş hayvan çiftlikleri atıklarının göle bırakıldığı, yaz aylarında pamuk tarımının başlangıcından sonuna kadar set çekilerek göle su verilmediği, bu nedenle gölün doğal dengesinin bozulduğu, turizmin yoğun olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gündüzleri tarihi yapılar içerisinde hayvanların otlatılması nedeniyle bu alanlarda yoğun hayvan dışkısı olduğu, bölgedeki zeytinyağı fabrikalarının siyah atık sularının Büyük Menderes Nehri aracılığıyla göle girdiği, Bafa Gölü çevresindeki yerleşim ve tesislerin düzenli bir çöp alanı olmadığından dere yataklarına atılan çöpün yağmur sularıyla yine göle girdiği iddia edilmişti" açıklamalarında bulundu.







