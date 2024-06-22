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Bahar Candan cezaevinde değilmiş: Nihal Candan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı

13:56 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Dolandırıcılık şüphesiyle yargılanan Bahar Candan'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. Abla Nihal Candan'ın paylaşımı ortaya çıkardı.

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Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu.

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Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara iki kardeş de dahil edildi.

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Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı.

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İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.



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Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı. 'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliye oldu.

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Tahliyesinin ardından partilere ve günlük hayatına geri dönen Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan’ın da şu an cezaevinde olmadığı öğrenildi.

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Gündemden düşmeyen iki kardeşten halen cezaevinde olan Bahar Candan’ın ise Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdiği iddia edilmişti.

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Nihal Candan’ın paylaşımıyla gerçek ortaya çıkarken, Bahar Candan’ın cezaevinde değil hastanede olduğu anlaşıldı.

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Sosyal medya hesabından Bahar Candan'ın kaldığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaret ettiğini duyuran Nihal Candan, paylaşımına “Bahar’ı ziyaret” notunu düştü.

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Candan bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: Burası senin evin değil bir tanem. Az kaldı evine, ailene kavuşacaksın. Canım kardeşim, güçlü kardeşim. Dayanmak zorundayız ikimizde.

#Bahar Candan
#Nihal Candan
#Cezaevi
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