Bakanlık listeyi güncelledi: Ürünlerinde hile tespit edilen zeytinyağı markalarını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde yürüttüğü gıda denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, son olarak ürünlerinde tüketici sağlığını tehdit eden ve hile tespit edilen zeytinyağı markalarını açıkladı. Peki, sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimlerin ardından sahte ve hileli gıda üreten firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Tüketici sağlığını tehlikeye atan işletmelere yönelik yasal süreç başlatıldı.
Bazı üreticilerin, zeytinyağına tohum yağları gibi farklı ve kalitesiz yağları karıştırdığı, hatta insan sağlığına zararlı maddeler kullandığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın paylaştığı bu listede, zeytinyağı üretiminde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen markalar tek tek sıralandı.
İşte, tespit edilen markalar...
Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Gerçek zeytinyağını kokladığınızda, taze zeytin kokusu belirgin bir şekilde hissedilir.
Eğer yağ gerçekten soğuk sıkım ise, zeytin aromasının yanı sıra hafif bir çimen kokusu da hissedebilirsiniz.
Ayrıca gerçek zeytinyağı tüketildiğinde, boğazda hafif bir yanma ve karakteristik bir burukluk hissedilir. Bu his, zeytinyağının fenolik bileşikler bakımından zengin ve taze olduğunu gösterir.
Gerçek zeytinyağı olup olmadığını anlamanın bazı yolları
Buzdolabı testi:
Zeytinyağını bir süre buzdolabında bekletin. Eğer tamamen donmuyorsa, içerisine başka yağların (örneğin pamuk yağı gibi) karıştırıldığı anlaşılır.
Tuz ruhu testi:
Bir miktar zeytinyağının içine birkaç damla tuz ruhu damlatın. Doğal zeytinyağında renk değişimi olmamalıdır. Eğer yağ, turuncu veya kırmızı renge dönüşüyorsa, bu yağın sahte olduğunu veya başka yağlarla karıştırıldığını gösterir.
Su testi:
Bir bardak suyun içine biraz zeytinyağı damlatın. Eğer yağ suyun üzerinde düzgün halkalar oluşturmuyorsa, o zeytinyağının saf olmadığı söylenebilir.