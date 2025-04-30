Bakanlık listeyi güncelledi: Ürünlerinde hile tespit edilen zeytinyağı markalarını ifşa etti

Gerçek zeytinyağı olup olmadığını anlamanın bazı yolları

Buzdolabı testi:

Zeytinyağını bir süre buzdolabında bekletin. Eğer tamamen donmuyorsa, içerisine başka yağların (örneğin pamuk yağı gibi) karıştırıldığı anlaşılır.

Tuz ruhu testi:

Bir miktar zeytinyağının içine birkaç damla tuz ruhu damlatın. Doğal zeytinyağında renk değişimi olmamalıdır. Eğer yağ, turuncu veya kırmızı renge dönüşüyorsa, bu yağın sahte olduğunu veya başka yağlarla karıştırıldığını gösterir.

Su testi:

Bir bardak suyun içine biraz zeytinyağı damlatın. Eğer yağ suyun üzerinde düzgün halkalar oluşturmuyorsa, o zeytinyağının saf olmadığı söylenebilir.







