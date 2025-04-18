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'Belediyem yeter ki CHP olsun isterse tüm şehir kötü koksun': CHP'li Çiğli'de sokakları çöp götürüyor

'Belediyem yeter ki CHP olsun isterse tüm şehir kötü koksun': CHP'li Çiğli'de sokakları çöp götürüyor

11:0618/04/2025, Cuma
IHA
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Çiğli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin tıkanması üzerine işçilerin greve gitmesi sonrası ilçe genelinde toplanmayan çöpler, sokaklarda çöp yığınları oluşturdu.

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri devam ederken, görüşmelerde tıkanma yaşandı.


Yaşanan olayda, yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde karara varılamaması üzerine işçiler greve gitti. Edinilen bilgilerde, belediye yönetiminin verdiği yüzde 29’luk zam teklifi, sendika tarafından işçilere soruldu. Ancak işçilerden teklife olumlu yanıt gelmedi.


Grev sonrası belediyenin neredeyse bütün birimlerinde çalışmaların durduğu kaydedildi. İşçilerin grev kararı sonrası ilçe genelinde çöpler toplanmadı.




Bunun üzerine çöp konteynerlerinin kenarları ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.


Durum vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanırken, biriken çöplerin ise halk sağlığı açısından tehlike oluşturduğu ifade edildi.






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