Bir kişinin öldüğü 17 kişinin yaralandığı yangının boyutu gündüz ortaya çıktı: Daha büyük facialar yaşanabilirdi

"Mücadele edelim derken yangın çıktı"





İş yeri sahiplerinin yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını vurgulayan Demirci, "Şartlar, rüzgar ve aşırı yanıcı maddeler durumu körükledi. Yangın dışarıda balkon kısmındaki sobanın borusunun çatıya çıktığı yerden başladı. Artık oradan sobadan mı bir kıvılcım sıçradı ne oldu; orasını tam bilemiyorum. Misafirlerimizi karşılamaya orada başladığımız için yangını gördük. Görevlilere hemen 'Yangın çıkacak müdahale edelim' derken anında çıktı. İçeride yaklaşık 30 arkadaşımız vardı. Güvenli bir şekilde panik olmadan tahliye etmeyi başardık ama maalesef içeride bir işçinin kaldığını üzülerek öğrendik. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.