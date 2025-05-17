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Boğaziçili vandalların yazışmaları deşifre oldu: 'Şeriatçıların hepsi yeri gelince asılacak'

Boğaziçili vandalların yazışmaları deşifre oldu: 'Şeriatçıların hepsi yeri gelince asılacak'

Şefika Nur Çiftçi
15:0817/05/2025, суббота
Yeni Şafak
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Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrenci görünümlü provokatörleri, Nurettin Yıldız konferansı öncesi okulu karıştırmakla kalmadı, etkinliğin ardından programa katılanları fişledi. Çok sayıda öğrenci Whatsapp gruplarından atıldı ve tehditlere maruz kaldı. Bu gözdağlarından biri de bazı vandalların İstiklal Mahkemelerine duyduğu 'özlemle' ortaya çıktı.

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