Boğaziçili vandalların yazışmaları deşifre oldu: 'Şeriatçıların hepsi yeri gelince asılacak'

Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrenci görünümlü provokatörleri, Nurettin Yıldız konferansı öncesi okulu karıştırmakla kalmadı, etkinliğin ardından programa katılanları fişledi. Çok sayıda öğrenci Whatsapp gruplarından atıldı ve tehditlere maruz kaldı. Bu gözdağlarından biri de bazı vandalların İstiklal Mahkemelerine duyduğu 'özlemle' ortaya çıktı.

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