Böğürtlen Erzincan'a ekonomik katkı sağladı: Tatlısu köyündeki çiftçi için 'tatlı bir gelir' oldu

'Ürünü yetiştirmek isteyen herkese kapımız açık'

Böğürtlen üreten çiftçilere sözleşmeli üretim modeliyle alım garantisi verildiğini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

"Böğürtlen, kullanım alanı çok yaygın olan bir meyve. Böğürtlen, dondurma, pasta ve meyve suyu sanayisinin en çok aranan ürünlerinden biridir. Ayrıca insanların severek yediği bir meyve. Özellikleriyle çok geniş pazar seçenekleri mevcut. Öte yandan böğürtlen, insan sağlığı açısından çok büyük faydalar sağlıyor. Böğürtlen C, E ve K vitamini deposu olarak biliniyor. İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum miktarı da çok fazla. Birçok hastalığa karşı insan vücuduna faydalar sağlıyor. Bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu ürünü yetiştirmek isteyen herkese kapımız açık."







