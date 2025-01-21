İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan olay yerinde açıklama yaptı.





Can kaybının 66'ya yükseldiğini ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:





"Maalesef 66 canımızı yitirdik, 51 yaralımız var. Çok üzgünüz. Yangın söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyor. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.21'de alındı. Ekipler, direkt hareket geçti. Tüm ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Şu an yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay, STK'lar, Bolu Belediyesi olmak üzere 156 araç ve 428 personel çalışma yapıyor."















