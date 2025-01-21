Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde yangın çıkan yangında 66 vatandaş hayatını kaybetti. 238 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında 51 vatandaş yaralandı. Yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı.
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın, çıkan yangında kızıyla birlikte hayatını kaybetti.
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Gece 03.30 civarında başlayan yangın kısa sürede otelin bütün katlarına yayıldı. Otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması yangını hızlandırdığı belirtilirken bölgeye sahra hastanesi kuruldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan olay yerinde açıklama yaptı.
Can kaybının 66'ya yükseldiğini ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
"Maalesef 66 canımızı yitirdik, 51 yaralımız var. Çok üzgünüz. Yangın söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyor. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.21'de alındı. Ekipler, direkt hareket geçti. Tüm ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Şu an yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay, STK'lar, Bolu Belediyesi olmak üzere 156 araç ve 428 personel çalışma yapıyor."
Tatil için aynı gittiği otelde çıkan yangın faciasında Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti.
Sözcü yazarı Nedim Türkmen'in kızı Alya Türkmen’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Grand Kartal 9013 oda, piste bakan taraf. Ailemden haber yok, yangında mahsuruz. Acil yardım!" ifadeleriyle yardım çağrısı yürekleri dağladı.
Fenerbahçe, 2014 doğumlu sporcularından Vedia Nil Apak ve annesinin Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yangın faciasının yaşandığı otelin 13. katında konaklayan ve haber alınamayanlar arasında eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunlarının da bulunduğu öğrenildi.