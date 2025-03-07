Özbay, görevini çok kutsal gördüğünü, sağlığı elverdikçe muhtarlığa talip olduğunu belirterek, işini severek yaptığını anlattı.





Mahallenin tarihi dokuya sahip olduğunun altını çizen Özbay, "Mahallemiz yeni yerleşim yerleri gibi alan açıp bir şeyler yapmaya elverişli değil. Mahalle kültürünü yaşatmak için belki de böylesi daha iyi. Yani bir yerlerin dokusu da kalsın diye düşünüyorum. Burada mahalle kültürünü yaşatıyoruz. İşte o dizilerde gördüğümüz marangozumuzla, kasabımızla, bakkalımızla o mahalle kültürü hala burada yaşanıyor, o dokuyu korumaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.