"Linke tıkladım, kart bilgilerimi girdim..."

Kargodan gönderi beklediği gün dolandırıldığını anlayan Talip Yörükoğlu, "Kargo bekliyordum. Ofisim kapalıydı. Telefonuma mesaj geldi. Kargomun depoya gittiği, adres değişikliği yapmam gerektiği yazıyordu. Kargoyu göndermek için 9,38 lira ödemem gerektiği yazıyordu. Şüphelenmeden ödeme için tıkladım, kart bilgilerimi girdim. Kargom gelmedi. Bankadan hesabımın ödeme bilgileri geldiğinde harcamamın yüksek olduğunu fark ettim. Araştırdığımda bir firmadan para çekildiğini anladım. Harcamanın bana ait olmadığına dair bankaya itiraz ettim. Bu para hesabımdan çekilirken, bankadan bana bildirim gelmedi. Bankanın da bu konuda kusuru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.