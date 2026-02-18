Yeni Şafak
Cezası 47 bin TL oldu! Kırmızı ışıkta bu hareketi yapan yandı: Hiçbir affı yok

12:0918/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Samsun'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik il genelinde sürdürülen denetimlerde, kırmızı ışıkta sürücü değişikliği yapan otomobildekiler dronla tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 46 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri tarafından koordineli gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, Kavak ilçesi istikametinden Samsun yönüne seyir halindeki otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta beklerken, ileride uygulama yapan polis ekiplerini fark etti.

Bu sırada araçtaki sürücü değişikliği görüntülere yansıdı.

Görüntü kayıtlarına dayanarak yapılan kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin, alkollü araç kullanmaktan 2027 yılına kadar geri alındığı belirlendi.

Sürücüye ve araç sahibine, ‘Sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak’ suçundan toplam 46 bin 874 TL idari para cezası uygulandı.

#Kırmızı ışık
#ceza
#sürücü değiştirme
