Cezası 47 bin TL oldu! Kırmızı ışıkta bu hareketi yapan yandı: Hiçbir affı yok

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri tarafından koordineli gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, Kavak ilçesi istikametinden Samsun yönüne seyir halindeki otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta beklerken, ileride uygulama yapan polis ekiplerini fark etti.