CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı 'Trabzon'da alkol içecek yer yok demişti': Ortahisar'da yağmur yağınca hayat durdu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Dün Trabzon'da alkol alacak mekan olmadığını söyleyen CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya tepki çekmişti. Bugün, yağış yüzünden ilçede hayatın durma noktasına gelmesi akıllara ''Alkolden daha önemli sorunlar var'' düşüncesini getirdi.

1 /8 CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın, Trabzon Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda “İçki içme alanımız yok, bu konuda cesur olamıyoruz” sözleri dikkat çekmişti.



2 /8 Ortahisar'da bu sabah yağmaya başlayan sağanak yağış hayatı adeta felç etti.

3 /8 Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

4 /8 Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yollarda biriken suyun tahliyesi için iş makineleri yardımıyla çalışma yapıldı. Öte yandan il merkezinin yanı sıra ilçelerde de sağanak etkisini sürdürüyor.

















5 /8 Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı.

6 /8 Beşirli Mahallesi’nde sağanak yağış nedeniyle belli noktalarda çökmeler meydana geldiği belirtildi. Özellikle dik noktalardaki yollar, sağanak yağmuru şiddetine dayamayarak kısmi çökmeler meydana geldiği kaydedildi.

7 /8 Şehirde alkollü mekanların azlığına dikkat çeken CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın tuhaf gündemi, bu sabah yaşanan yağmur faciasından sonra akıllara 'Vatandaşın daha önemli sorunları var' düşüncesini getirdi.