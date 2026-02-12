Çorum'da evde çıkan yangında dört kişi dumandan etkilendi

Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 /5 Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde’deki 5 katlı bir binanın son katındaki İ.S.'ye (35) ait dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





2 /5 İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





3 /5 Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangında dumandan etkilenen İ.S. ve eşi R.S. (37) ile çocukları Y.S. (5) ve R.S'yi (7) binadan çıkardı.





4 /5 Dumandan etkilenen anne, baba ve çocukları sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



