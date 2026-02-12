Yeni Şafak
Çorum'da evde çıkan yangında dört kişi dumandan etkilendi

21:4912/02/2026, Perşembe
AA
Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde’deki 5 katlı bir binanın son katındaki İ.S.'ye (35) ait dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangında dumandan etkilenen İ.S. ve eşi R.S. (37) ile çocukları Y.S. (5) ve R.S'yi (7) binadan çıkardı.



Dumandan etkilenen anne, baba ve çocukları sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yangın sonrası daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



