Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de: Tokat'a yeni vali

Cumhurbaşkanı Kararları'nın yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı. 18 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yer aldı. Devlet kademesinde bazı görev değişikliklerinin yer aldığı kararlar sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında üst düzey atamalar gerçekleşti; Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığına Mustafa Levent Sungur, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Veli Tunçez getirildi. Öte yandan Tokat Valiliğine de İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

1 / 9 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları şöyle:

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