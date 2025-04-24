Bozbeyoğlu'nun deprem anında yaşadıkları dünya basınında da yansıdı.

"Kimse şu an ailesinden haber alamıyor olabilir.





Buna ben de dahil" diyen Bozbeyoğlu, artçı sarsıntıları da yayında yaşadı. İlerleyen saatlerde Bozbeyoğlu, deprem anında yaşadıklarını Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında anlattı.





Bozbeyoğlu, "Annem Bahçelievler'de oturuyor. Şilan'a annenim numarasını atmaya çalışıyorum. Anneme de 'İyi misin, iyi misin' diye sormaya devam ediyorum. Annem bizim yayını da izlemiyormuş. Çok sallanmışlar. Aslında ben bu binanın çok güvenli olduğunu biliyorum. Demirören Medya'nın binası çok sağlam bir bina. Dekorlar, ışıklar, kameralar yerinde durmuyor. O zaman aklıma şu geldi; 'Bu kadar güvenli bir binada bu kadar sallanıyorsak, İstanbul yıkılmıştır, annem güvende değildir' diye düşündüm. Annemle konuşunca hemen gözyaşlarına boğuldu, benim annem çok duygusaldır." dedi.















