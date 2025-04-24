İstanbul'daki şiddetli depreme canlı yayında yakalanan CNN Türk spikeri Meltem Bozbeyoğlu, yaşadıklarını anlattı. Büyük panik yaşadıklarını söyleyen Bozbeyoğlu, "Bu kadar sallanıyorsak İstanbul yıkılmıştır, annem güvende değildir' diye düşündüm" dedi.
İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.
AFAD verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
Meltem Bozbeyoğlu, sarsıntının yaşandığı sırada canlı yayındaydı.
Canlı yayında ekranın sallandığı görülürken, Bozbeyoğlu'nun önündeki masaya tutunduğu ve "Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım." dediği duyuldu.
Sarsıntının sona ermesinin ardından Bozbeyoğlu, elleri titrer halde rejideki bir arkadaşına "Lütfen annemi arar mısın?" dedi. Bir yandan "Büyük İstanbul depremini bekliyorduk" sözleriyle yayına devam etmeye çalışan Bozbeyoğlu, bir yandan da annesine seslendi.
İzleyicileri sağduyulu olmaya, güvenilir bir yere sığınmaya ve paniğe kapılmamaya davet eden Bozbeyoğlu, ilerleyen dakikalarda, "Çok özür diliyorum sizi de paniğe sevk ettiysem." ifadelerini kullandı.
Bozbeyoğlu'nun deprem anında yaşadıkları dünya basınında da yansıdı.
"Kimse şu an ailesinden haber alamıyor olabilir.
Buna ben de dahil" diyen Bozbeyoğlu, artçı sarsıntıları da yayında yaşadı. İlerleyen saatlerde Bozbeyoğlu, deprem anında yaşadıklarını Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında anlattı.
Bozbeyoğlu, "Annem Bahçelievler'de oturuyor. Şilan'a annenim numarasını atmaya çalışıyorum. Anneme de 'İyi misin, iyi misin' diye sormaya devam ediyorum. Annem bizim yayını da izlemiyormuş. Çok sallanmışlar. Aslında ben bu binanın çok güvenli olduğunu biliyorum. Demirören Medya'nın binası çok sağlam bir bina. Dekorlar, ışıklar, kameralar yerinde durmuyor. O zaman aklıma şu geldi; 'Bu kadar güvenli bir binada bu kadar sallanıyorsak, İstanbul yıkılmıştır, annem güvende değildir' diye düşündüm. Annemle konuşunca hemen gözyaşlarına boğuldu, benim annem çok duygusaldır." dedi.