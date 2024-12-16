Devlet desteğiyle kuruldu, binlerce kişiye iş imkanı sağladı: Muş'tan 32 ülkeye tekstil ihracatı

"Burada üretilen gömlek, pantolon, çocuk ve spor kıyafetleri iç piyasanın yanı sıra Rusya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 32 ülkeye ihraç ediliyor. İlin ekonomisine yıllık 500 milyon lira katkı sağlamakta. Kurduğumuz üç atölyede 200 kişiyi istihdam ediyoruz. Günde yaklaşık 5 bin bayan gömleği üretiyoruz. Burada devletimizin bize sağladığı Sigorta, İŞKUR ve KOSGEB desteği ile çalışan sayısını her geçen gün artırmaktayız. Hayat şartlarından dolayı daha önce geçimini sağlamak için büyük şehirlere göç eden bir çok vatandaşımız, burada tekstil fabrikalarının açılmasıyla geri geldi."







