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Diyarbakır'da 'apartman sallandı' iddiası üzerine 5 katlı bina boşaltıldı

Diyarbakır'da 'apartman sallandı' iddiası üzerine 5 katlı bina boşaltıldı

23:5811/07/2025, Cuma
G: 12/07/2025, Cumartesi
DHA
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, apartman sakinlerinin yapının sallandığı yönündeki ihbarı üzerine, 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi 402'nci Sokak'taki 5 katlı Sağlık-İş lojmanları C Blok'ta meydana geldi. Bina sakinlerinden bazıları, yapının sallandığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

 İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. 

 Ekipler, apartman sakinlerini tahliye ederek bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Binanın durumuna ilişkin kararın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından verileceği bildirildi.

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