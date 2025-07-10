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Eber Gölü'nün geçici ev sahipleri: Allı turnalar

Eber Gölü'nün geçici ev sahipleri: Allı turnalar

12:1110/07/2025, Perşembe
IHA
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Eber Gölü'nün Afyonkarahisar Bolvadin sınırları içerisinde kalan kısmında geçici olarak konaklayan allı turnalar havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü bir çok canlı türüne ev sahipliği yaptığı gibi aynı zamanda göçmen kuşların da geçici evleri oluyor.

'Allı turna' olarak da bilinen flamingolar her yıl olduğu gibi bu yıl da Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nde konaklamaya başladı.

Gölde konaklayan allı turnalar dronla havadan görüntülendi. Renk cümbüşü oluşturan allı turnalar seyri doyumsuz manzara sundu.

#Eber Gölü
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