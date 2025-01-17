Ekonominin önündeki tek engel faiz

Türkiye; 2020-2023 döneminde Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı, deprem ve seçime rağmen düşük faiz sayesinde üretim, istihdam ve ihracatını artırarak büyümeye devam etti. Haziran 2023’ten önce yaşanan onca olumsuzluğa rağmen tökezlemeyen Türkiye, 20 aydır yüksek faizle boğuşuyor. Ekonominin önündeki tek engel yüksek faiz.