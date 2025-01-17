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Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Ekonominin önündeki tek engel faiz
Türkiye; 2020-2023 döneminde Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı, deprem ve seçime rağmen düşük faiz sayesinde üretim, istihdam ve ihracatını artırarak büyümeye devam etti. Haziran 2023’ten önce yaşanan onca olumsuzluğa rağmen tökezlemeyen Türkiye, 20 aydır yüksek faizle boğuşuyor. Ekonominin önündeki tek engel yüksek faiz.
Romulo'ya kartal pençesi
Beşiktaş, forvet konusunda rotayı tanıdık bir isme çevirdi. Siyah-beyazlılar, Göztepe’de kiralık olarak forma giyen ve 18 maçta 10 gol kaydeden 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Romulo'nun bonservisi için Athletico Paranaense ile temasa geçti.