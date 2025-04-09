Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk faturası İstanbullu'ya çıktı: Su faturaları bir anda uçtu yardımlar kesildi

CİMER'E yapılan şikayetlerden bazıları ise şöyle:





Aytül Nuran: Şiddet mağduruyum, gizlilik kararım var, İBB'den verilen sosyal yardım kartım bu ay yatırılmadı. 153'ü aradım kartınız kapatılmış adresiniz değiştiği için denildi, ben 5 senedir Sancaktepe'de ikamet etmekteyim. Ramazan ve bayram sonrası kartımı adres değişikliği diyerek bu şekilde haksız yere kapatmanız ne kadar vicdani. Kartımı açmanızı ve bu mağduriyetimin giderilmesini saygılarımla talep ederim.



