Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk faturası İstanbullu'ya çıktı: Su faturaları bir anda uçtu yardımlar kesildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı İBB ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor.
Bu ay kentteki abonelerin yalnızca üçte birinin faturasını okuyan İSKİ, diğer abonelere ise geçtiğimiz yılın aynı ayındaki tüketimlerini baz alarak fatura düzenlemeye başladı. Böyle olunca da geçtiğimiz yılın tüketimi ile bu yılın zamlı tarifleri üst üste bindi ve vatandaşa fahiş faturalar kesilmeye başlandı.
8 bin liralık faturanın arkasından 12 bin liralık fatura gelen İstanbullu'nun şikayetvar.com'a ilettiği bilgiler mağduriyetini gözler önüne serdi.
Vatandaşın faturası sayaç üzerinden değil 'Kıyas' yöntemiyle okundu. Fahiş faturalar karşısında şikayet hakkını kullanan 'İrfan' isimli kullanıcı su faturasının her zamankinden yüzde 50 daha fazla geldiğini söyledi.
CİMER'E yapılan şikayetlerden bazıları ise şöyle:
Aytül Nuran: Şiddet mağduruyum, gizlilik kararım var, İBB'den verilen sosyal yardım kartım bu ay yatırılmadı. 153'ü aradım kartınız kapatılmış adresiniz değiştiği için denildi, ben 5 senedir Sancaktepe'de ikamet etmekteyim. Ramazan ve bayram sonrası kartımı adres değişikliği diyerek bu şekilde haksız yere kapatmanız ne kadar vicdani. Kartımı açmanızı ve bu mağduriyetimin giderilmesini saygılarımla talep ederim.
Murat Gülmez: 23 Şubat günü nikahımızı yaptık. Nikahtan 1 ay önce İBB Evlilik Desteğine başvurduk. Başvurumuzun üzerinden 2.5 ay, nikahımızın üzerinden 1.5 ay geçti. Sorguladığım zaman 'sosyoekonomik durum değerlendirmeniz tamamlanmıştır, başvurunuz değerlendirme kurulunun onayına sunulmuştur' yazıyor, fakat 1.5 aydır bu yazı var ve 153'ü aradığım zaman vatandaş temsilcileri 'başvurunuz onaylandı ödeme bekleniyor' diyor. Fakat 1.5 aydır ödeme yapılmadı ve sorgulama ekranında hala aynı yazı var. İBB'den çözüm bekliyoruz.