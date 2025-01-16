Telefon alırken en çok önem verilen faktörlerden biri, cihazın kamera performansıdır. DxOMark tarafından her ay açıklanan verilere göre, en iyi kameraya sahip telefon belli oldu. En iyi kameralı telefonları sizler için derledik. İşte en iyi 20 telefon modeli...

1 /24 Teknoloji dünyasında telefon satın almadan önce en çok merak edilen ve titizlikle incelenen özellikler arasında pil ömrü, depolama alanı, işlemci gücü, RAM kapasitesi ve şüphesiz kamera kalitesi yer alır.

2 /24 Kamera kalitesi, telefonların en kritik özelliklerinden biri olup, kötü fotoğraflar çeken bir telefonu hiçbir kullanıcı tercih etmez. Android telefonlar uzun yıllardır listelerde zirvede yer alırken, Apple ise yazılım desteği ve sosyal medya platformlarıyla yaptığı işbirlikleri sayesinde her zaman rekabette güçlü bir konumda bulunuyor.

3 /24 2019'dan beri kara listede olan Huawei, telefon üretmeye ve sektörde adından söz ettirmeye devam ediyor. DxOMark kamera sıralamasında, Çinli üreticinin amiral gemisi Huawei Pura 70 Ultra, belirlenen kriterlere göre 163 puan alarak dikkatleri üzerine çekti.



4 /24 Huawei'nin yasaklanmasında önemli rol oynadığı öne sürülen Google, şimdi ise Google Pixel 9 Pro XL modeliyle sahneye çıkıyor. 158 puanla ikinci sırada yer alan bu telefon, büyük teknoloji şirketinin dikkat çeken bir ürünü haline geldi.



5 /24 İşte en yüksek kamera performansına sahip telefonlar:

20.Google Pixel 7 Pro – 147











6 /24 19.Google Pixel 8 – 148

7 /24 18.Xiaomi 14 Ultra – 149

8 /24 17.Huawei Mate 50 Pro – 149

9 /24 16.Vivo X100 Pro – 150

10 /24 15.Oppo Find X6 – 150

11 /24 14.Honor Magic5 Pro – 152

12 /24 13.Oppo Find X6 Pro – 153

13 /24 12.Google Pixel 8 Pro – 153

14 /24 11.iPhone 15 Pro – 154

15 /24 10.Google Pixel 9 – 154

16 /24 9.iPhone 15 Pro Max – 154

17 /24 8.Huawei P60 Pro – 156

18 /24 7. Find X7 Ultra – 157

19 /24 6.Huawei Mate 60 Pro+ – 157

20 /24 5.iPhone 16 Pro – 157

21 /24 4. iPhone 16 Pro Max – 157

22 /24 3.Honor Magic 6 Pro – 158



23 /24 2.Google Pixel 9 Pro XL – 158