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Ne iPhone ne Samsung ilk sırada o var: İşte en iyi kameralı telefon modeli

Ne iPhone ne Samsung ilk sırada o var: İşte en iyi kameralı telefon modeli

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:5816/01/2025, الخميس
G: 16/01/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Telefon alırken en çok önem verilen faktörlerden biri, cihazın kamera performansıdır. DxOMark tarafından her ay açıklanan verilere göre, en iyi kameraya sahip telefon belli oldu. En iyi kameralı telefonları sizler için derledik. İşte en iyi 20 telefon modeli...

Teknoloji dünyasında telefon satın almadan önce en çok merak edilen ve titizlikle incelenen özellikler arasında pil ömrü, depolama alanı, işlemci gücü, RAM kapasitesi ve şüphesiz kamera kalitesi yer alır.

Kamera kalitesi, telefonların en kritik özelliklerinden biri olup, kötü fotoğraflar çeken bir telefonu hiçbir kullanıcı tercih etmez. Android telefonlar uzun yıllardır listelerde zirvede yer alırken, Apple ise yazılım desteği ve sosyal medya platformlarıyla yaptığı işbirlikleri sayesinde her zaman rekabette güçlü bir konumda bulunuyor.

2019'dan beri kara listede olan Huawei, telefon üretmeye ve sektörde adından söz ettirmeye devam ediyor. DxOMark kamera sıralamasında, Çinli üreticinin amiral gemisi Huawei Pura 70 Ultra, belirlenen kriterlere göre 163 puan alarak dikkatleri üzerine çekti.


Huawei'nin yasaklanmasında önemli rol oynadığı öne sürülen Google, şimdi ise Google Pixel 9 Pro XL modeliyle sahneye çıkıyor. 158 puanla ikinci sırada yer alan bu telefon, büyük teknoloji şirketinin dikkat çeken bir ürünü haline geldi.


İşte en yüksek kamera performansına sahip telefonlar:


20.Google Pixel 7 Pro – 147






19.Google Pixel 8 – 148

18.Xiaomi 14 Ultra – 149

17.Huawei Mate 50 Pro – 149

16.Vivo X100 Pro – 150

15.Oppo Find X6 – 150

14.Honor Magic5 Pro – 152

13.Oppo Find X6 Pro – 153

12.Google Pixel 8 Pro – 153

11.iPhone 15 Pro – 154

10.Google Pixel 9 – 154

9.iPhone 15 Pro Max – 154

8.Huawei P60 Pro – 156

7. Find X7 Ultra – 157

6.Huawei Mate 60 Pro+ – 157

5.iPhone 16 Pro – 157

4. iPhone 16 Pro Max – 157

3.Honor Magic 6 Pro – 158


2.Google Pixel 9 Pro XL – 158

1.Huawei Pura 70 Ultra – 163

#telefon
#google pixel
#akıllı telefon
#teknoloji

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