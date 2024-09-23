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Erzincan'ın etrafını çeviren dağların yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Erzincan'ın etrafını çeviren dağların yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

08:0923/09/2024, Pazartesi
IHA
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Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence'ye ve Munzur Dağlarının yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düştüğü kentte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence'nin beyaza bürünmüş hali ve Munzur Dağlarının kardan beyaza bürünen zirvesi kent merkezinden görüldü. 

Yüksek kesimlerde bulunan köylerde kış telaşı erken başladı, sobalar yakıldı.


Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

#Erzincan
#Keşiş Dağı
#Munzur Dağı

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