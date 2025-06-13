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Eskişehir'de otobüsün körüğü patlayınca yangın çıktı: Bir yolcu yaralandı

Eskişehir'de otobüsün körüğü patlayınca yangın çıktı: Bir yolcu yaralandı

08:3513/06/2025, Cuma
IHA
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Eskişehir'de, körüğünün patlaması sonucunda yanmaya başlayan belediye otobüsünde bulunan 1 yolcu yaralandı. Otobüsün boş oluşu facianın ucuz atlatmasını sağlarken, bir saatlik uğraşın sonunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında, Çevreyolu üzerinde bulunan Alpu Kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. Zafer Ç. (42) idaresindeki 26 BE 537 plakalı ve Odunpazarı otobüs durakları ile Kanlıpınar Mahallesi arasında olan 57 numaralı hatta çalışan belediye otobüsü, sol arka tekerinin körüğünün patlaması sonucu yanmaya başladı.

Aracını sağ şeride çeken şoför, 5 yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler büyümeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.



Yangınında otobüste bulunan bir kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralının, tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Yangının sabah saatlerinde meydana gelmesi ve otobüsün boş olması, olası bir facianın önüne geçti.

1 saatlik uğraşın sonunda söndürüldü.


Öte yandan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen ve eski olduğu görülen otobüsün yanması ile alakalı inceleme başlatıldı.

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