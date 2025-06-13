Eskişehir'de otobüsün körüğü patlayınca yangın çıktı: Bir yolcu yaralandı

Yangınında otobüste bulunan bir kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralının, tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Yangının sabah saatlerinde meydana gelmesi ve otobüsün boş olması, olası bir facianın önüne geçti.

1 saatlik uğraşın sonunda söndürüldü.