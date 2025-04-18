Gaziantep haberleri: Görme engelli kadına şok, 5 Milyon TL’lik hırsızlık kamerada

Yakalanan şahıslardan Özgür L. Ö.'nün hırsızlık mağduru görme engelli vatandaşın yeğeni olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.5 milyonluk hırsızlık her anı ile kamerada Şüpheli şahısların hırsızlık anları ve kaçma anları ise her anıyla çok sayıda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.