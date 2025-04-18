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Gaziantep haberleri: Görme engelli kadına şok, 5 Milyon TL’lik hırsızlık kamerada

Gaziantep haberleri: Görme engelli kadına şok, 5 Milyon TL’lik hırsızlık kamerada

23:3418/04/2025, Cuma
IHA
Yeni Şafak
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Gaziantep'te görme engelli yaşlı kadının evine girerek 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı. Biri hırsızlık mağduru yaşlı kadının yeğeni olan 3 şüphelinin hırsızlık sonrası ellerindeki alkol şişeleri ile tokalaşarak birbirini tebrik etme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, görme engelli Tülay Özçetin isimli yaşlı vatandaşın evine giren 3 kişi, evdeki çelik kasayla birlikte içerisindeki 5 milyon TL değerinde ziynet eşyasını çaldı.

Olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.Hırsızlık şüphelileri tespit edildi, birinin kimliği şok ettiÇalışmalar neticesinde, yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek 5 milyon TL ziynet eşyası çalan Özgür L. Ö., Hüseyin K. ve Abdulsamet D. isimli 3 şahıs tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan Özgür L. Ö.'nün hırsızlık mağduru görme engelli vatandaşın yeğeni olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.5 milyonluk hırsızlık her anı ile kamerada Şüpheli şahısların hırsızlık anları ve kaçma anları ise her anıyla çok sayıda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin olay mahalline gelmek için evlerinden ayrılma, olay mahalline gelme, hırsızlık sonrası çelik kasayla ayrılma ve hırsızlık sonrası ellerindeki alkol şişeleri ile tokalaşarak birbirini tebrik etme anları yer aldı.3 şüpheli tutuklandı, çalınan ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ise çelik kasayla birlikte hırsızlık mağduru yaşlı kadına teslim edildi.

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