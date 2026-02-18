Yeni Şafak
Gazze'deki soykırıma katılanlar deşifre oldu: Türkiye'de olan tutuklansın

18/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Türkler Almanya'da 90 milyar euro ciro üretiyor

Almanya’da faaliyet gösteren yaklaşık 100 bin Türk girişimci 90 milyar avro ciro üretirken, 500 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Girişimcilerin üçte biri hizmet sektöründe yer alırken; yüzde 25’i ticarette, yüzde 20’si inşaatta, kalan kısmı ise üretim, turizm, lojistik ve sağlık alanlarında faaliyet gösteriyor.

133 Türk Siyonist yargılansın

İngiltere merkezli Declassified UK’nin duyurduğu resmi belgeye göre, 112 çifte, 21 çoklu olmak üzere 133 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 Şubat 2026 itibarıyla İsrail ordusunda aktif görev yapıyor. Belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunan Yeryüzü Avukatları Derneği, 133 kişi hakkında yakalama ve yargılama süreci başlatılmasını talep etti.

Aslan'dan tura pençe

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Aslantepe’de Juventus’u sahadan sildi. Sarı-kırmızlılar, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla birlikte geriden gelerek maçı kazandı. Sara, Nola Lang (2), Sanchez ve Boey ile farka giden Aslan, İtalya’daki rövanş öncesi tur kapısını açtı.

