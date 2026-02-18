Gazze'deki soykırıma katılanlar deşifre oldu: Türkiye'de olan tutuklansın

133 Türk Siyonist yargılansın

İngiltere merkezli Declassified UK’nin duyurduğu resmi belgeye göre, 112 çifte, 21 çoklu olmak üzere 133 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 Şubat 2026 itibarıyla İsrail ordusunda aktif görev yapıyor. Belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunan Yeryüzü Avukatları Derneği, 133 kişi hakkında yakalama ve yargılama süreci başlatılmasını talep etti.