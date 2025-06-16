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Serinlemek için babasıyla denize giren çocuk kayboldu

Serinlemek için babasıyla denize giren çocuk kayboldu

15:0216/06/2025, Pazartesi
AA
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Giresun'da serinlemek için babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Çıtlakkale Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren kimliği henüz belirlenemeyen baba ve oğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlarca denizden çıkartılan baba, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akıntıya kapılan çocuğu için ise arama çalışmaları sürüyor.

#Giresun
#Çıtlakkale Mahallesi
#AFAD
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