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Haydarpaşa Garı'nda son durum: Restorasyon tam gaz sürüyor

12:54 - 24/06/2024 Pazartesi
DHA

İstanbul'un tarihi simgelerinden olan ve yangında hasar gördüğü için 2016 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan Haydarpaşa Garı'nda, binanın çevresine kaplayan örtünün bir kısmı kaldırıldı. Restorasyonun devam ettiği Haydarpaşa Garı'nın yeni hali dron ile görüntülendi.

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Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısı hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. 

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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün tarihi garın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine, Kadıköy Belediyesi onay vermişti. 

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Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanan proje doğrultusunda, tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti.

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Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı. Haydarpaşa Garı'nda 2016'da başlayan restorasyonda son aşamaya gelindi. 

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Binanın çevresini kaplayan örtülerin bir kısmının kaldırıldığı görüldü.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl Temmuz ayında Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark Alanını inceleyerek, "Tarihi dokuya zarar vermeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024'te tamamen hazır hale getirilecek" diye açıklama yapmıştı.


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Restorasyonda olan Haydarpaşa Garı'nın yeni hali, dron ile görüntülendi.

#Haydarpaşa Garı
#İstanbul
#Restorasyon
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